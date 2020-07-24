شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يعلن تحرير الناشطة الألمانية هيلا ميفيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية حررت الناشطة الألمانية هيلا ميفيس.

وقال رسول - في بيان نشرته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن القوات الأمنية حررت الناشطة الألمانية هيلا ميفيس، دون ذكر أيه تفاصيل أخرى عن عملية التحرير.

وكانت وزارة الثقافة العراقية قد أفادت أمس باختطاف ناشطة ألمانية تعمل في مجال الثقافة والفنون في وسط بغداد، مؤكدة أنها تجري اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية بشأن عملية الاختطاف.