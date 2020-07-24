العراق.. تحرير ناشطة ألمانية اختطفت في بغداد

علي جواد/ الخليج 365 أعلن الجيش العراقي، الجمعة، تحرير الناشطة الألمانية هيلا ميفيس التي اختطفت في بغداد قبل 4 أيام. جاء ذلك في بيان مقتضب للمتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول. وقال رسول إن "القوات الأمنية حررت الناشطة الألمانية هيلا ميفيس"، دون تفاصيل أكثر. Advertisements ولم يعلن البيان تفاصيل بشأن موقع تحريرها أو الجهة المسؤولة عن اختطافها. وليل الإثنين/الثلاثاء، اختطف مسلحون مجهولون، ميفيس مديرة القسم الثقافي في معهد "جوته" الألماني في بغداد. وتعمل ميفيس أيضا مديرة لمنظمة "بيت تركيب" للفنون الألمانية المعاصرة الذي يُنظم سنويا عدة مهرجانات لدعم الفنانين الشباب وإدارة مشاريع الفنون في العاصمة العراقية منذ عدة سنوات.‬

ويقدم معهد "جوته" خدمات متعددة تتضم أنشطة تعليمية وثقافية واجتماعية، وينضم إلى المعهد سنويا مئات المتدربين من مختلف المدن والمحافظات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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