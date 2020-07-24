الجمارك تحبط تهريب أكثر من 2,8 ألف ملصق لزجاجات الخمور

تمكنت الهيئة العامة للجمارك، من إحباط محاولة تهريب 2,880 ملصقا لزجاجات الخمور عبر إرسالية واردة إلى منفذ جسر الملك فهد. وكانت الجمارك قد أحبطت في وقت سابق محاولة تهريب كمية من الخمور بلغت 5880 زجاجة خمر كانت مُخبأة بطريقة “مصنعية” في إرسالية وردت للمملكة عبر المنفذ.

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