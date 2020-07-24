التجارة .. تطبيق تباعد لا يتطلب معرفة هوية المستخدم

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أكدت وزارة التجارة أن تطبيق تباعد لا يتطلب معرفة هوية المستخدم أو الأشخاص الذين تم التواصل معهم، وذلك لضمان حماية خصوصية المستخدمين.
يُشار إلى أن تطبيق تباعد الذي أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، يُعد وسيلة لإشعار المخالطين لمصابين بفيروس كورونا المستجد؛ حيث يمكن للأفراد تحميل التطبيق واستخدامه.
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