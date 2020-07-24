العراق... سقوط طائرة مسيرة في ناحية الصينية

© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandt
وأوضح المصدر أنه "لم يتبين، حتى الآن، إذا ما كانت الطائرة أمريكية أو عراقية للاستطلاع، ولم تعرف أسباب سقوطها".
يشار إلى أن إسقاط الطائرة المسيرة هو ثاني حادث من نوعه يقع في محافظة صلاح الدين، شمال العاصمة العراقية بغداد، في أقل من شهر، ففي 30 يونيو/ حزيران الماضي، سقطت طائرة أمريكية مسيرة في منطقة "أبو زوير" بعمق جزيرة بيجي.
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