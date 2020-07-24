شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات يأمر بالإفراج عن 515 نزيلا بالمنشآت العقابية بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بالإفراج عن 515 نزيلا من نزلاء المنشآت الاصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة وتكفل بتسديد الغرامات المالية وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" تأتي هذه المكرمة من في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات التي تستند إلى قيم العفو والتسامح ومنح نزلاء المنشآت الاصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد بالمشاركة الإيجابية في الحياة بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم.

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ويحرص رئيس الإمارات كل عام على العفو عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك تعزيزا للروابط الأسرية وإدخالا للسعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذه المناسبة المباركة لإعادة التفكير في مستقبلهم والعودة إلى الطريق الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة.