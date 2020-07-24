شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الأمم المتحدة يؤكد لـ"عون" تضامن المنظمة الأممية مع لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، تضامن المنظمة الأممية مع لبنان في ظل الظروف التي يمر بها، ودعم كل ما من شأنه تحقيق التعافي للبنان وتجاوزه المرحلة الدقيقة التي يمر بها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الأمين العام للأمم المتحدة مساء الخميس مع الرئيس اللبناني ميشال عون، جرى خلاله استعراض الأوضاع في لبنان.

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية – في بيان لها – أن عون أعرب عن تقديره للأمين العام للأمم المتحدة، ومؤكدا العمل على تجاوز المحنة الراهنة بما يعود بالخير على لبنان واللبنانيين ويمكنهم من استعادة الدور الذي طالما لعبه لبنان في محيطه والعالم.

ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 ، في حين يرى وزراء وسياسيون من مختلف القوى السياسية اللبنانية أن هذه الفترة هي الأصعب والأكثر قسوة منذ فترة المجاعة التي عرفها اللبنانيون خلال الحرب العالمية الأولى.

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