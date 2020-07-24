شركتا طيران ليبيتان تستأنفان رحلاتهما لتركيا

طرابلس/وليد عبد الله/الخليج 365

أعلنت شركتا طيران ليبيتان، استئناف رحلاتهما لتركيا؛ ابتداءً من الأحد القادم بعد توقف لأكثر من أربعة اشهر نتيجة لاغلاق الحدود الجوية والبحرية والبرية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

جاء ذلك بحسب بيان اصدرته إدارة مطار معيتيقة الدولي، ونشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الخميس.

وذكر البيان أن الشركتين المعنيتين هما شركة الخطوط الجوية الأفريقية (حكومية) وشركة الأجنحة الليبية(خاصة) .

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ونقل البيان عن شركة الخطوط الجوية الافريقية إن عدد الرحلات ستكون بواقع أربع رحلات إسبوعيا، بنظام الذهاب فقط، عملًا بما جاء في قرار المجلس الرئاسي والذي سمح لليبين والأجانب بالمغادرة فقط.

فيما أعلنت شركة "الأجنحة الليبية" هي الأخرى بأن عدد الرحلات سيكون بواقع ثلاث رحلات اسبوعيا وتكون الرحلات بمطار مصراتة الدولي، وفق البيان نفسه.

وفي 15 مارس/آذار الماضي أعلن المجلس الرئاسي حالة الطوارئ في أنحاء البلاد وإغلاق الحدود البرية والمنافذ الجوية لمنع تفشي فيروس كورونا.

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