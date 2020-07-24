تونس.."النهضة" ترشح شخصيتين من خارجها لرئاسة الحكومة

تونس/عادل الثابتي/الخليج 365

قدمت حركة "النهضة" التونسية(إسلامية 54 نائبا/217)، مساء الخميس، لرئيس الجمهورية، قيس سعيد مرشحين اثنين لتولى رئاسة الحكومة، وهما محمد خيام التركي ومحمد الفاضل عبد الكافي.

جاء ذلك في تصريح مقتضب للناطق باسم حركة النهضة عماد الخميرة، مساء الخميس، للأناضول.

وخيام التركي، هو رجل أعمال، وقيادي سابق في حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، خيام التركي، أما محمد الفاضل عبد الكافي، فهو الوزير الأسبق للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي(27 أغسطس/آب 2016 - 12 سبتمبر/أيلول 2017) بحكومة يوسف الشاهد.‎

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وأضاف الخميري أن اختيار حركة النهضة النهائي لهاتين الشخصيتين "يعود إلى الظرف الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد، والحاجة إلى شخصيات متخصصة في المجال".

وينتهي، منتصف ليل الخميس/ الجمعة، الأجل الختامي لتقديم مقترحات الأحزاب إلى الرئيس سعيّد، الذي سيختار اسما من بين المُرشّحين المقدمين له كتابيا.

وأطلق الرئيس قيس سعيّد، في 16 يوليو/ تموز الجاري، مشاورات بخصوص اختيار الشخصية الأقدر من أجل تكليفها بتكوين الحكومة، وذلك طبقا لما تنصّ عليه المادّة 89 من الدستور.

ووجّه سعيّد، رسائل إلى رؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، لمدّه بمقترحاتهم بخصوص ترشيح أسماء لرئاسة الحكومة، وذلك بعد استقالة إلياس الفخفاخ، الذي تلاحقه شبهة تضارب مصالح من منصبه، في 15 يوليو/ تموز الجاري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.