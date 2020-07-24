شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت موريتانيا 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6067 حالة مؤكدة في البلاد.

وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في موريتانيا، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 438 تحليلاً مخبريًا، مضيفًا أنه تم تسجيل 109 حالات شفاء من الفيروس، ليرتفع عدد المتعافين إلى 4086 شخصًا.

وأبلغ المسؤول الصحي الموريتاني عن تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة بهذا الوباء، ليصبح عدد المتوفين 156 شخصًا.

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