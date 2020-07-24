شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تتابع التحقيقات فى وفاة أحد مواطنيها ببلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الجزائر الخميس أنها تعمل على تسليط الضوء على ملف وفاة المواطن الجزائري قادري عبد الرحمن رضا المدعو "أكرم" بمدينة "أنفرس" ببلجيكا يوم 19 يوليو الجاري وكشف كل الملابسات المحيطة بهذه الوفاة.

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مساء الخميس إن الجزائر عبر ممثليتيها الدبلوماسية والقنصلية ببلجيكا تعمل على تسليط الضوء على هذا الملف وكشف كل الملابسات المحيطة به، من خلال الاتصال الدائم والمستمر بكل من عائلة المواطن المتوفي والسلطات الإدارية والشرطية والقضائية البلجيكية، مؤكدا أن ملف المواطن الجزائري المتوفي في ظروف يجري الكشف عنها يحظى باهتمام بالغ ومتابعة عن كثب من السلطات العليا في الجزائر.

وأشار البيان إلى أنه تم إصدار تعليمات إلى السفارة الجزائرية والقنصلية العامة ببروكسل لتقديم كامل المساعدة والدعم اللازمين الى عائلة المواطن المتوفي، مضيفا أن أجهزة الوزارة ستعمل على متابعة تطورات هذا الملف ومسار التحريات والتحقيقات الجارية لاستجلاء كل ظروف الحادث الذي تسبب في وفاة المواطن الجزائري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تتابع التحقيقات فى وفاة أحد مواطنيها ببلجيكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.