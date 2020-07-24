شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبى تحيل 102 شخص لنيابة الطوارئ بسبب تغيير نتائج فحص كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحالت القيادة العامة لشرطة أبو ظبى 102 شخص من جنسيات مختلفة إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لقيامهم بتغيير بيانات نتيجة فحص كورونا بغرض محاولة دخول إمارة أبوظبى. وصرح سالم الزعابي القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بتوقيفهم وتحرير محاضر بالمخالفة التى ارتكبوها. Advertisements وأضاف أن النيابة العامة تهيب بالجمهور الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية. وأكد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من لا يلتزم بالتدابير والإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار "كوفيد 19"، وذلك حرصا على حماية صحة وسلامة أفراد مجتمع الإمارات ودعم الجهود الحكومية لاحتواء تداعيات جائحة على مختلف جوانب الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة أبوظبى تحيل 102 شخص لنيابة الطوارئ بسبب تغيير نتائج فحص كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.