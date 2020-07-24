شكرا لقرائتكم خبر عن «التقاعد» تحدد مواعيد عمل «مركز العملاء» خلال إجازة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد، استمرار عمل مركز العناية بالعملاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك عبر مركز الاتصال وقنوات الخدمة الرقمية.

Advertisements

وأشارت المؤسسة، في بيان لها، إلى أن فترة العمل في مركز العناية بالعملاء ستكون طيلة أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة ليلا، ويوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الثانية عشرة ليلا، أما أول أيام العيد فسيكون إجازة للمركز.

وأوضحت مؤسسة التقاعد، أن استمرارية الخدمات والعناية بالعملاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك تأتي حرصا منها على تحقيق استراتيجيتها فيما يتعلق بخدمة العملاء، وتقديم الخدمات المتميزة لهم والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم وتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم.

وأضافت المؤسسة العامة للتقاعد أنه بإمكان عملاء المؤسسة إنجاز جميع معاملاتهم وخدماتهم على مدار الساعة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية أو تطبيقها للأجهزة الذكية.