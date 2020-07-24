شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات عفوية مؤثرة من «أم عبدالله» لخادم الحرمين بالشفاء وتمام العافية (تسجيل صوتي) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهد برنامج “فتاوى الحج” الذي تبثّه إذاعة القرآن الكريم موقفاً عفوياً مؤثراً، حينما استقبل مكالمة هاتفية من إحدى المواطنات من الرياض وتدعى “أم عبد الله”، وكانت المفاجأة أن مداخلتها لم تكن بقصد السؤال أو الاستفتاء، وإنما كانت بقصد الدعاء لخادم الحرمين بالشفاء، ولكافة المسلمين بالقبول في العشر المباركة من ذي الحجة.

وأظهر مقطع مسجل من البرنامج “أم عبد الله” وهي تستهل مقدمي البرنامج بالتحية، ثم تشرع فوراً بالدعاء إلى الله قائلة: مساكم الله بالخير في هذه العشر المباركة أعادها الله على المسلمين بالطاعة والهدى والصلاح والفلاح والعفو والعافية في الأبدان والأمان في الأوطان، ويجعل لنا ولكم إن شاء الله القبول للحاجين والفوز مع الفائزين ويحشرنا ويحشركم مع عباده الصالحين ويجعلها حج مبرور وذنب مغفور وتجارة لن تبور.

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ثم خصّت “أم عبد الله” خادم الحرمين بدعوات مخلصة لله أن يتم شفاءه قائلة: نهنئ أنفسنا والمسلمين عامة، في المملكة وخارجها، بسلامة طويل العمر (خادم الحرمين)، الله يجعلها سلامة له دائمة، ويجعلها شفاء طهور وذنب مغفور وتجارة لن تبور.

واستطردت أم عبد الله متضرعة في دعائها لسائر المسلمين: “الله يجعل لنا ولكم الحظ والنصيب ويجعل الشهر بعزته وقدرته في هذا العشر الفضيل أن تكون طلعته أبرك من دخلته لجميع المسلمين عامة”.

وختمت أم عبد الله مداخلتها بدعاء للعاملين بإذاعة القرآن الكريم قائلة: “أناشد الله أن يجعل عملكم وقولكم في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن يجمعنا بكم في دار الكرامة وأن يرزقكم الله ما عرفنا لكم في هذا التليفون في الفردوس الأعلى”.