شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إلغاء 6 أنظمة رسمية بعد اعتماد نظام البيئة الجديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أسهمت الموافقة على النظام الشامل الجديد للبيئة، في إلغاء 6 أنظمة متنوعة ومختلفة بعد اعتماد النظام الجدد للبيئة.

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وتضمنت توجيهات الجهات العليا اعتبار هذه الأنظمة في حكم الملغاة نهائيا بمجرد سريان اللائحة الجديدة، وفقا لصحيفة “المدينة”.

وتشمل هذه الأنظمة الملغاة “صيد الحيوانات والطيور البرية، الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض، المناطق المحمية للحياة الفطرية، المراعي والغابات، التنظيم الأساسي لمجلس البيئة”.

يذكر أن نظام البيئة الجديد يهدف إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به، كما يمنع ممارسة أي من الأنشطة البيئية إلا بتصريح.