شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من موجة تقلبات على بعض محافظات عسير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من موجة تقلبات جوية على منطقة عسير تتمثل في نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

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وقالت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، إن الحالة تشمل الحرجة وسراة عبيدة، وتستمر حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم الجمعة بمشيئة الله.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض وحائل، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.