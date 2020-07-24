السعودية: خادم الحرمين اجرى عملية لاستئصال المرارة تكللت بالنجاح

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - خادم الحرمين

قال الديوان الملكي السعودي ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة اليوم الخميس في مستشفى (الملك فيصل التخصصي) بالرياض وقد تكللت هذه العملية بالنجاح.

واضاف الديوان الملكي في بيان اوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) ان خادم الحرمين سيمضي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي.

وذكر ان خادم الحرمين وجه خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة كما عبر عن تقديره لكل من اتصل هاتفيا أو سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.