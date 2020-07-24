محمد بن راشد يوجه بتغطية صحية لمسافري «الإمارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلقت طيران الإمارات مبادرة رائدة من شأنها تعزيز الثقة بالسفر الدولي. وتتضمن المبادرة الأولى من نوعها على مستوى العالم، تغطية مجانية لمسافريها تشمل تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة ب«كوفيد-19» عند سفرهم على رحلات الناقلة من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم.

وتتيح المبادرة لعملاء طيران الإمارات السفر هذا الصيف بثقة تامة، مع إمكانية المطالبة باسترداد نفقاتهم الطبية حتى 150 ألف يورو وتكاليف الحجر الصحي بمبلغ 100 يورو يومياً لمدة 14 يوماً، في حال تم تشخيصهم ب «كوفيد-19» أثناء سفرهم بعيداً عن بلدانهم.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سموه بتعزيز الثقة بالسفر الدولي، ونحن على يقين من أن الناس يتوقون إلى السفر مع إعادة دول العالم فتح حدودها تدريجياً، لكنهم ينشدون المرونة والثقة في حالة حدوث شيء غير متوقع أثناء سفرهم ومكوثهم خارج بلدانهم.

وأضاف سموه: وضعت طيران الإمارات تدابير وإجراءات وقائية واحترازية على كافة المستويات لضمان النظافة والسلامة في كل خطوة من رحلة العميل، كما حدّثت شروط الحجز لتوفير المرونة. أما الآن، فإننا نرتقي إلى المستوى التالي، بتوفير تغطية مجانية لعملائنا تشمل نفقات كوفيد-19 الطبية وتكاليف الحجر الصحي عند سفرهم. إنه استثمار ضخم من جانبنا، لكننا نضع عملاءنا أولاً، ونثق في أنهم سيرحبون بهذه المبادرة التي تمنحهم الثقة وتشجعهم على اتخاذ قرار السفر.

وتقدم طيران الإمارات تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة ب«كوفيد-19» مجاناً لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على الفور لجميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020). وسوف تبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع طيران الإمارات.

وتبدأ طيران الإمارات توفير التغطية للمسافرين فوراً من لحظة هذا الإعلان، وما على أي عميل يتم تشخيص إصابته ب«كوفيد-19» أثناء سفره سوى الاتصال بخط ساخن خاص لتلقي المساعدة والتغطية. ولا يحتاج العملاء إلى التسجيل أو ملء أي نماذج قبل سفرهم، كما أنهم غير ملزمين باستخدام هذه التغطية.