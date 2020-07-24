شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يهدد أنقرة بعقوبات ويدعو لقمة متوسطية في أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، بمعاقبة «من يتدخلون في ليبيا»، و«منتهكي المجال البحري في شرق المتوسط» في إشارة الى تركيا، في وقت نشرت اليونان بحريتها للتصدي للتهديدات التركية، وأعلنت أنقرة أنها لا تأبه بتهديدات العقوبات الاوروبية.

وأضاف ماكرون لدى استقباله الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أنه «سيكون خطأ جسيماً ترك أمن شرق المتوسط في يد أطراف أخرى، خصوصاً تركيا». كما شدد على ضرورة التوصل لوقف لإطلاق النار ثم لحل سياسي في ليبيا.

وصرح ماكرون: «في هذا الجزء من البحر المتوسط، الذي يعتبر حيوياً لبلدينا (فرنسا وقبرص) تعد قضايا الطاقة والأمن جوهرية. سيكون من الخطأ الجسيم أن نترك أمننا في منطقة البحر المتوسط في يد أطراف أخرى. هذا ليس خياراً لأوروبا وهذا شيء لن تدعه فرنسا يحدث».

ودعا ماكرون لقمة في فرنسا تجمع دول الاتحاد الأوروبي المطلة على المتوسط «يورو ميد 7»، نهاية أغسطس/ آب المقبل، لمناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة.

والدول السبع في التجمع هي: فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان ومالطا وقبرص.

من جهة اخرى، نشرت البحرية اليونانية بوارج عسكرية في بحر إيجه بعدما أعلنت حالة التأهب بسبب الأنشطة التركية لاستكشاف موارد الطاقة.

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ويأتي الإجراء العسكري غداة احتجاج الخارجية اليونانية رسمياً على إعلان أنقرة إرسال سفينة حفر تركية للقيام بعمليات تنقيب في المنطقة البحرية جنوب جزيرة «كاستيلوريزو» في جنوب شرق بحر إيجه.

وقال المصدر العسكري لوكالة فرانس برس إنّ الوحدات «مستعدة للرد على أي نشاط».

كما دعت البحرية اليونانية الملاحين إلى تجاهل القيود البحرية في المنطقة التي أصدرتها تركيا.

وذكرت وزارة الخارجية اليونانية في بيان «نطالب تركيا بأن توقف فوراً أنشطتها غير القانونية التي تنتهك حقوقنا السيادية وتقوض السلام والاستقرار في المنطقة».

من جانبها، حذرت تركيا من أنها لن تتردد في «اتخاذ الإجراءات اللازمة» في ليبيا لدعم حكومة الوفاق في طرابلس. وقالت بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، إنه خلال هذا الاجتماع ناقش المسؤولون الأتراك كذلك «مبادرات محكوماً عليها بالفشل من أطراف ثالثة تحلم بالاستفادة من الفوضى لتعزيز مصالحها مع الانقلابيين» حسب تعبيرها.

وقال إبراهيم كالين مستشار الرئيس التركي إن بلاده لا تأبه بتهديدات العقوبات الأوروبية، معتبراً أن عضوية تركيا في حلف الناتو تعزز دوره الإقليمي والدولي.

(وكالات)