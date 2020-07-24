لودريـان للمسـؤولين اللـبنانيين: نفـذوا الإصـلاحات كـي نسـاعدكـم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس الخميس، خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، على القيام بالاصلاحات المطلوبة، معتبراً أنه لا بديل عن التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وكرر كلامه السابق لهم: «ساعدوا أنفسكم كي نساعدكم»، بينما أبلغه الرئيس ميشال عون أن لبنان يتطلع الى مساعدة فرنسا في مسيرة الاصلاحات ومكافحة الفساد، فيما طلب رئيس الحكومة حسان دياب دعم فرنسا في ملف الكهرباء وفي مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، في وقت تواصلت الاعتصامات المطلبية وقطع بعض الطرقات احتجاجاً على صرف عمال وعلى تردي الوضع المعيشي ومطالبة بالافراج عن ناشطين، في حين عززت «إسرائيل» قواتها على الحدود مع لبنان تحسباً من رد لميليشيات «حزب الله» على مقتل أحد عناصرها قرب دمشق.

وأكد عون للوزير لودريان خلال استقباله له، أمس، أن سلسلة قرارات اتخذتها الحكومة اللبنانية في إطار الخطة التي وضعت للتعافي المالي والاقتصادي، عارضاً له الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، سواء من الناحية الاقتصادية والمالية أو من ناحية تداعيات وباء «كورونا»، مشيراً الى الجهود التي تبذل من أجل الخروج من الازمة الراهنة بكل وجوهها، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. وحمّل عون الوزير لودريان رسالة الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ضمنها شكره للمواقف التي يتخذها حيال لبنان وللمبادرات التي قام بها في هذا الاطار بعدما نقل له لودريان رسالة شفهية من ماكرون أكد فيها وقوف فرنسا الى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها. والتقى لودريان رئيس الحكومة حسان دياب الذي أوضح لضيفه أن لبنان ينظر إليكم كصديق تاريخي للبنان، وفرنسا وقفت إلى جانب لبنان في المحطات الصعبة وأنا على ثقة أنها لن تتخلّى عنه اليوم، وقال: أنجزنا إصلاحات عديدة وواجهتنا عقبات، وضعنا جدولاً زمنياً بباقي الإصلاحات أما تلك المتعلقة بسيدر، فقد أنشأنا لجنة وزارية لمتابعتها، ونحن نريد دعم فرنسا بملف الكهرباء ومع صندوق النقد، وأقررنا في الحكومة التدقيق الجنائي في مصرف لبنان لكشف الفجوة المالية وأسبابها وخلفايتها، لأننا حريصون على الشفافية، فالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان يفتح نوافذ وأبواباً نحو المؤسسات الأخرى للتدقيق الجنائي فيها. كما التقى لودريان رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أن يتوجه مباشرة الى وزارة الخارجية للقاء نظيره اللبناني ناصيف حتي الذي أعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع لودريان، أن فرنسا متعلقة بلبنان وتراقب الجهود لتخطي الازمات التي تواجهنا والأهم اليوم تطبيق الإصلاحات للنظام، معتبراً أن الأهمية اليوم هي المضي بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الإصلاحات لخروج لبنان من مأزقه الكبير.

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من جهته، دعا لودريان الى إعادة إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وقال: ليس هناك من حل بديل ليخرج لبنان من أزمته، خاتماً: شعار رسالتي الى لبنان ساعدونا لنساعدكم.

في غضون ذلك، تجددت الاحتجاجات الشعبية ضد تردي الاوضاع المعيشية وللمطالبة باطلاق سراح ناشطين، وقطع محتجون طرقاً في الشمال، كما نفذوا اعتصامات مطلبية في بيروت وعدد من المناطق الاخرى.

الى ذلك، الغى الجيش «الإسرائيلي» مناورة كان يفترض أن تنفذ على الحدود الشمالية مع لبنان إثر ارتفاع منسوب الاستنفار على الحدود. وذكرت وسائل إعلام «إسرائيلية» أن الجيش «الإسرائيلي» عزز تواجده عند الحدود مع لبنان بكتيبة مشاة خشية من عمليات «حزب الله».