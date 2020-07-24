أبعاد الاستثمار «المسباري»

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ما هي عواقب عدم الاستثمار في العلوم؟ في هذا السؤال الوجيز تكمن أسباب تخلّف الشعوب والأمم. بوسائل الإيضاح البسيطة، نشرح ما خفي على الذين عجزوا عن رؤية المرامي البعيدة لمسبار الأمل، الذي أطلقته الإمارات إلى المريخ. أبو الطيب يقول: «فإذا خفيت عن الغبي فعاذر.. ألا تراني مقلة عمياءُ».

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أهم شيء في التربية هو أن ترسم للأجيال قمماً تكون بمثابة البوصلة للطموح. تلك هي المعادل الافتراضي لقلل الجبال الشامخة. تعبير قدمائنا أجمل وأبعد مدى: «فلا تقنع بما دون النجوم». لو كانوا يعرفون أن أقرب نجم إلينا هو شمسنا التي تبعد 150 مليون كيلومتر، لكانوا عجبوا أكثر للمقولة. فما رأيهم لو علموا أن مسباراً يحمل اسم دولة عربية سيهبط على سطح كوكب هو بالنسبة إلينا أبعد من أقرب نجم إلينا. فالمريخ يبعد أكثر من مئتي مليون كيلومتر. هكذا يكون البيت قد انطبق تماماً، فلم تقنع الإمارات بما دون النجوم.

الدرس الثاني: تحريك المياه العربية الراكدة. ستصرخ الإرادات في أدمغة الطاقات العلمية: هل نحن ندخل الفروع العلمية ليكون مصيرنا التحجّر في الوظيفة العمومية؟ لماذا نتكوّم في المؤسسات التي لا تأسيس لها، بينما تعادل عائدات شركة في كوريا أو اليابان أو الصين، الناتج القومي الإجمالي لدول عربية عدّة؟ هل أولئك بشر ونحن لا؟ لكن، لأولئك دول لها بحث علمي ونحن لا، تعليم متطور ونحن لا، انضباط منتج بلا فساد ونحن لا، لهم إنتاج علوم وتقانات ونحن مستهلكون طالبو هلاك، عشاق تخلف. هم لهم الحاضر والمستقبل. أما نحن فلا توجد ذرة في حياتنا هي من صنعنا، وكدّنا ونبوغ بناتنا وأبنائنا.

الدرس الثالث والثالث بعد الألف: إذا كان الثرثارون الكسالى لا يروقهم أن يطأ مسبار الإمارات سطح المريخ، فلينتهزوا فرصة تثاؤبهم ليقولوا لمن حولهم: إنا سمعنا المسبار يقول: «فات المعاد.. وبقينا بعاد». عشرات ملايين الكيلومترات الحضارية تفصلنا. كيف يستوي الذين لا يقنعون بما دون النجوم، والذين يقنعون بما دون التخلف؟ أسوأ من التخلف، التخلفُ الفكري، أن تسعى إلى إخفاء الشمس بغربال بدلاً من انتشال نفسك من الظلمات، وظلمات النفوس أحلك الدياجير.

لزوم ما يلزم: النتيجة التنويرية: دولة الإمارات دفعت مركبة الأمل العربية، فليستح الواقفون بالعصي لعجلاتها.

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