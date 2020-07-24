إيطاليا تستبعد موجة ثانية.. والكمامات إلزامية في واشنطن وملبورن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استبعدت إيطاليا ظهور موجة ثانية من فيروس «كوفيد 19»، في حين ألزمت العديد من العواصم الأوروبية، السكان بارتداء الكمامات في المناطق العامة والمغلقة في محاولة للمحافظة على النجاح المتحقق في احتواء انتشار الفيروس.

وقال وزير الصحة الإيطالي، روبيرتو سبرانتسا، إنه ليس من المؤكد حدوث موجة جديدة في فصل الخريف المقبل، غير أنه شدد على ضرورة أخذ هذه الاحتمالية في الحسبان. وأضاف: «من الواضح أنه يتعين علينا أن نكون مستعدين. نحن نواصل استثمار الموارد في الخدمة الصحية الوطنية». وأوضح الوزير الإيطالي: «لقد تعلم المهنيون الصحيون بشكل أفضل في الأشهر الأخيرة كيفية التعامل مع الفيروس على المستوى السريري. أعتقد أن إيطاليا أصبحت أقوى الآن؛ لأنها تعرف بشكل أفضل الخصم الذي تواجهه».

شدّدت رئيسة بلدية واشنطن ميوريل باوزر، التدابير المتّخذة في مواجهة انتشار الفيروس، وألزمت سكان العاصمة الأمريكية بوضع كمامات لدى مغادرة منازلهم. وخلال إعلانها هذا الإجراء تحت شعار «الأمر بسيط، عندما تغادر المنزل عليك وضع كمامة»، قالت الديموقراطية باوزر: «يجب على الناس وضع كمامة عندما يغادرون منازلهم إذا كان من المحتمل أن يخالطوا شخصاً آخر لأكثر من لحظة وجيزة». وأضافت رئيسة البلدية: «عليكم وضع كمامات؛ لأنكم لا تعلمون إن كنتم ستتمكّنون من الحفاظ على التباعد الجسدي».

Advertisements

كما أمرت السلطات في ملبورن، ثاني كبرى المدن الأسترالية، السكان بوضع كمامات في محاولة لاحتواء إصابات جديدة في جنوب شرق البلاد. وشوهد معظم الناس في شوارع ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا التي خيّم عليها الهدوء وهم يضعون كمامات في الأسبوع الثاني من الإغلاق الذي فرض لمدة ستة أسابيع. وأفاد رئيس وزراء الولاية دانيال أندروز، أن تدابير الإغلاق أسهمت في استقرار أعداد الإصابات؛ لكن الخطوة التالية تهدف إلى خفضها. وأعلنت بلجيكا أيضاً عن تعزيز الإجراءات الوقائية؛ من خلال إلزامية وضع الكمامة في «أي مكان يتجمع فيه عدد كبير من الأشخاص» مثل: الأسواق المفتوحة والشوارع التجارية والمباني الحكومية.

يأتي ذلك في وقت، تجاوز عدد الإصابات حول العالم 15 مليوناً؛ حيث تعد أمريكا اللاتينية والكاريبي بين أكثر المناطق تضرراً؛ إذ سجلت أكثر من أربعة ملايين إصابة. وسجلت الولايات المتحدة، أكثر من ربع الإصابات في العالم.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إنه يتعين على الناس مواصلة الحذر تجاه تهديد فيروس «كورونا» عند اقتراب فصل الشتاء. وأضاف جونسون لوسائل الإعلام البريطانية «إنها ليست نهاية القصة ويتعين أن نكون حذرين للغاية مع اقتراب الشهور الأكثر برودة».

وأدلى جونسون بتصريحاته في أوركني، وهي مجموعة جزر مواجهة للساحل الاسكتلندي الشمالي؛ حيث يحاول إنعاش العلاقات المتوترة مع اسكتلندا عن طريق القول: إن أزمة مرض كوفيد-19 أظهرت القوة الجماعية للمملكة المتحدة. (وكالات)