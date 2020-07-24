برلماني في روما يطلق حزب «إيطاليكست» للانفصال عن الاتحاد الأوروبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن عضو في مجلس الشيوخ الإيطالي، أمس الخميس، تأسيس حزب سياسي يهدف إلى إخراج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي، بعد أيام قليلة على حصول روما على حزمة إغاثة من التكتل لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقدم جانلويجي باراجونه، وهو صحفي تلفزيوني سابق، حزبه الذي أطلق عليه «إيطاليكست»، بعد يومين على اجتماع في لندن مع رئيس حزب «بريكست»، نايجل فاراج، الذي لعب دوراً حاسماً في قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

ويبلغ باراجونه من العمر 48 عاماً، واشتهر كضيف مفوه في البرامج الحوارية على شبكات التلفزيون الإيطالية قبل انتخابه عضواً في مجلس الشيوخ عام 2018 ضمن حركة النجوم الخمس، لكنه طرد من الحركة في يناير/ كانون الثاني، بعد تصويته ضد الحكومة لدى عرضها مشروع الميزانية على البرلمان.

وأشار باراجونه إلى استطلاع أجراه معهد بييوبلي في أواخر يونيو/ حزيران، أظهر أن قرابة 7 في المئة من الإيطاليين، سيصوتون على الأرجح لمصلحة حزب يقود حملة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وقال إن «الإجماع سيزيد فحسب، تماشياً مع الأكاذيب التي تقولها لنا أوروبا».

وذكر المحلل السياسي وخبير الاستطلاعات ريناتو مانهايمر، أن مشاعر الإيطاليين تجاه الاتحاد الأوروبي «تغيرت كثيراً في الأشهر القليلة الماضية... رغم أننا ما زلنا أقل الدول ثقة ببروكسل». وقال إن ما اعتبر فشلاً أولياً من جانب الكتلة الأوروبية للاستجابة بسرعة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، أثار غضب وخيبة الشعب، لكن، مذّاك، تصاعدت نسبة التأييد مجدداً للاتحاد الأوروبي.

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واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على خطة إغاثة بقيمة 750 مليار يورو، تتضمن شريحة كبيرة لإيطاليا، من شأنها زيادة نسبة التأييد للاتحاد. وقال مانهايمر لوكالة فرانس برس إن «أغلبية الإيطاليين لا يريدون الخروج من الاتحاد الأوروبي. فقط نحو30 في المئة، ترتفع إلى 40 في المئة في بعض الفترات، يقولون نعم للانسحاب». وترتفع قليلاً في المقابل نسب الإيطاليين المؤيدين للانسحاب من منطقة اليورو.

وقال «لا أعتقد أن حزب باراجونه يمكنه جمع عدد كبير كاف من المؤيدين لإخراج إيطاليا» من الاتحاد الأوروبي.

وباراجونه الذي كان مرتبطاً سابقاً بحزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني، اليميني المتطرف، انتخب على لائحة حركة الخمس نجوم المناهضة للمؤسسات، لكنه سرعان ما انسحب منها بعدما شكلت حكومة مع الحزب الديمقراطي المؤيد لأوروبا، العام الماضي. وخففت كل من حركة الخمس نجوم، وحزب الرابطة، مواقفهما المناهضة لمنطقة اليورو، لجذب ناخبين أكثر اعتدالاً.

ولا تقف دعوات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي عند حدود إيطاليا، فقد دعا خيرت فيلدرز، زعيم حزب «الحرية» في هولندا، لإجراء استفتاء مماثل في بلاده، أملاً للاستفادة من الارتفاع الأخير لشعبية اليمين المتطرف، والاحتجاجات العنيفة حول طالبي اللجوء، ومشكلة اللاجئين.

كما تقود رئيسة حزب «الجبهة الوطنية» اليميني المتطرف في فرنسا، ماريان لوبان، حملة «فريكست»، وهي من أشد المؤيدين لفكرة انفصال فرنسا عن الاتحاد الأوروبي. وغردت لوبان على صفحتها الشخصية على تويتر، بعد دقائق من ظهور نتيجة الاستفتاء البريطاني: «انتصار للحرية.. علينا الآن أن نقوم بالاستفاء نفسه في فرنسا، وجميع دول أوروبا».