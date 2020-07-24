شطب فلسطين من خرائط «جوجل» انحياز متعمد لرواية الاحتلال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا يمكن النظر إلى قيام شركتي «جوجل» و«أبل» الأمريكيتين بشطب فلسطين من خرائطهما الدولية إلا من قبيل الانحياز لرواية الاحتلال، «والإنكار للحقائق الفلسطينية التاريخية». وليت الامر توقف عند «جوجل» فقد بدأت شركة «فيسبوك» أيضاً تلاحق المحتوى الفلسطيني حتى وصل بها الحال لحذف الصفحة الرسمية لتلفزيون فلسطين علماً أن هذا التلفزيون مراقب من قبل الاحتلال ذاته.

وعلى الرغم من أن فلسطين معترف بها من الأمم المتحدة باعتبارها «دولة غير عضو» منذ 29 نوفمبر 2012 وتحظى باعتراف أكثر من 130 دولة، والشركة مطالبة بالالتزام بمعايير القانون الدوليّ وحقوق الإنسان في ما يتعلق بهذه القضية، إلا أن محرك «جوجل» فضل الانحياز لرواية الطرف الاخر الذي احتل الارض، وتلاعب بالجغرافيا، على حساب الحقوق التاريخية الفلسطينية.

ومن الواضح أن استمرار «جوجل» في إقصاء فلسطين عن خرائطها، يهدف الى تشكيل رأي عام يخدم مصالح «إسرائيل» القوة القائمة بالاحتلال، هو جريمة انتهاك للقانون الدوليّ.

Advertisements

مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من جانبها طالبت جوجل ب «الالتزام بمعايير القانون الدولي وحقوق الإنسان، مطالبة جوجل بوضع فلسطين على خرائطها، توافقاً مع قرار هيئة الأمم المتحدة ، وضرورة الإشارة إلى عدم شرعية المستوطنات، فضلاً عن الأخذ بعين الاعتبار تضمين تقييدات الحركة المفروضة على الفلسطينيين وعكسها بشكل واضح على الخرائط، بما فيها الحواجز العسكرية والطرق التي يحظر على الفلسطينيين دخولها بفعل الاحتلال «الإسرائيلي».

التضليل المتعمد، دفع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، اسحق سدر، إلى التهديد بحظر محرك جوجل والتعامل مع محركات بحث بديله مثل الروسي أو الصيني، للرّد على قرار إدارة شركة «جوجل» بحذف دولة فلسطين من «خرائطها».

موقع «الفيسبوك» هو الاخر يسير في ذات الطريق، فالمستخدمون الفلسطينيون يشتكون باستمرار من وصول رسائل تحذيريه من إدارة الموقع بشطب حساباتهم بحجة ما يراه الموقع تحريضاً على العنف. وعلى الرغم من أن معظم الرسائل تصل لكتاب وصحفيين وشعراء ومدونين فلسطينيين، ويندرج ما يكتبه هؤلاء ضمن معايير حرية الرأي، ولا يخرج عن التعبير عن الرواية الاخرى أي الرواية الفلسطينية لما يحدث، ومن المسؤول عما يحدث لكن الضغط «الاسرائيلي» والاتفاقات التي وقعتها إدارة فيسبوك مع الاحتلال والتي أعطت الموقع خوارزميات يتم بموجبها حذف المحتوى الفلسطيني، مع أن تلك المعايير لا تطبق على رسائل التحريض والقتل والروايات الكاذبة التي يروجها المستوطنون وغلاة المتطرفين الذين يرتكبون يومياً الجرائم والانتهاكات، ويتفاخرون بالمسؤولية عنها على مواقع التواصل، ولا يتم مع ذلك حذف منشوراتهم أو شطب محتواهم.

هذا الواقع دفع نشطاء فلسطينيين لاطلاق حملة تحت شعار «عاشت فلسطين» وفيسبوك عنصري»، تخللتها مطالبة الجمهور الفلسطيني والعربي بالدخول إلى صفحة التقييم الخاصة بموقع فيسبوك على متجري «جوجل»، و«أبل»، ثم تقييم الموقع بنجمة واحدة، كوسيلة احتجاج على سياسة الموقع ضد الفلسطينيين. ولا يخفى على أحد أن من يقف وراء كل هذه الحملات ضد المحتوى الفلسطيني هو «إسرائيل» وأدواتها لتستمر في انتهاكاتها وجرائمها ومنع نقل الحقيقة للعالم.