الإعلانات المضللة.. ترويج للوهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: جيهان شعيب

«بيع الوهم» اضحى واقع حال بعض الإعلانات الترويجية التي تأتي منتجاتها المعروضة في صورة مبهرة، فيما باطنها مغاير تماماً لما أعلن عنه منها، وبالطبع فالمستهلك هو المستهدف إيقاعه في فخ شرائها والإقبال عليها من تلك الشركة المعلنة أو ذاك المحل أو غيرهما. فبالأمس القريب تداولت مواقع التواصل الاجتماعي إعلاناً ترويجياً عن منتج غذائي، بسعر مبالغ فيه، في حين تغنى المعلن بمزاياه، وصفاته، وفوائده، الى حد المغالاة، ما دفع البعض الى شرائه رغماً عن سعره غير المسبوق، ليجدوا أنه لا يختلف كثيراً عن مثيله الذي يباع بسعر في متناول الجميع.

لأن الإعلان كان غير منطقي إلى حد كبير، فقد تحركت الجهات المعنية لتفحص مصداقيته، فتبين لها زيف ما ادعاه المعلن عنه من مزايا وخلافه، فتم إغلاق المنشأة المعلنة له لمدة محددة، فضلاً عن تغريمها في إطار معاقبتها.

الإعلانات المضللة تسهم في إحداث تشويش مجتمعي، وبلبلة، وأرق لدى المستهلك الذي يؤدي به حسن نيته الى شرائها، منجذباً وراء الابهار الذي جاء عليه الإعلان، والذي يتفنن فيه المعلن بخياله الواسع، لترويج منتجه الذي قد لا ينطوي على أية ميزة مما تم الإعلان عنها.

عن خطورة ومضار مثل هذه الإعلانات، والموقف القانوني والشرعي منها، تأتي الاقوال:



وجوب المساءلة



يستهل القول عبيد الطنيجي عضو اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس الاستشاري لامارة الشارقة، مؤكداً أن خطورة الاعلانات الترويجية غير ذات المصداقية تتركز في تأثيرها السلبي على الواقع الاقتصادي لأية دولة، حيث تشكك في نزاهته، وأمانة القائمين على تسيير هذه العجلة المهمة التي تعد عمود ارتكاز أساسياً، بما قد يؤثر عليه سلباً، علاوة على البلبلة والتشويش المجتمعي التي يمكن أن يتسبب فيهما أي إعلان ترويجي مضلل غير صحيح، فضلاً عن قول د. سالم زايد: الاعلانات لها ارتباط بالتسويق للسلع، وهذا علم، وفن، وإبداع، وأسلوب لإقناع المشتري بطريقة جميلة، وقد تزايدت الاعلانات كثيراً خلال أزمة فيروس كورونا، فيما من يدرك أمانه الإعلانات، يعرف جيداً كيف يعرض السلعة بطريقة تشبع احتياجات المتسوق، بصدق، دون التضليل، والكذب، والجشع المادي، واللهاث وراء المكسب السريع، والتعامل غير الصحيح، حيث نجد البعض للأسف يبالغون في عرض سلعهم، وحتى إن كانت سلعة الانسان غالية عليه، الا أن المغالاة في سعرها، والمبالغة في عرض مواصفاتها، التي قد تكون غير منطقية، تثيران علامة استفهام، وتدعوان للمساءلة القانونية، لذا يجب على التاجر الشاطر أن يكون سمحاً اذا باع، وسمحاً اذا اشترى، وأكرر أن العدالة مطلوبة في عملية البيع، والتسويق الناجح يتطلب معرفة أصول المهنة، والصدق في التعامل، ويجب على المؤسسات المعنية أن تترصد وتضرب بيد من حديد كل من يتجاوز المنطق في إعلانه الترويجي عن سلعته هذه أو تلك، مع عدم ترك الحبل على الغارب لكل من يريد أن يعلن عن منتج دون ضوابط وحدود معينة، لكي لا يساء الفهم، ولكي لا نظهر في وضع غير سليم.

أما عبد الله مطر الكتبي أمين سر المجلس البلدي لمنطقة المدام فيؤكد أن بعض الإعلانات وما تقدمه من طرح غير واقعي، يظل قضية مجتمعية وإعلامية متجددة، فيما الإعلان بطبيعة محتواه يتضمن إما مضموناً عقلانياً، أو عاطفياً، وتلعب كل من طبيعة السلعة أو الخدمة المعلن عنها، دوراً في جذب الجمهور المستهدف للإقبال على شرائها، متأسفاً على اتجاه بعض الإعلانات من مفهومها الواقعي إلى الخيالي التضليلي، بحيث يتم ذكر معلومات مخالفة للواقع، للتأثير على المستهلك وجذبه للسلعة أو الخدمة، ليفاجأ بعد ذلك بأنها غير مطابقة للواقع، وهنا يأتي دور المستهلك نفسه بفهم الرسالة التي يحملها الإعلان، ومن ثم أخذ القرار الصحيح بشأن شراء المنتج والاستفادة منه أم لا، وكذا على الجهات المعنية التصدي لأي منتج مخالف للمواصفات التي وردت في الإعلان عنه.



نتائج عكسية

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ويذهب الإعلامي إسلام الشيوي إلى أن الفضاء المفتوح للتقنيات الرقمية جراء استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ساهم بشكل كبير في انتشار الإعلانات المضللة - إن صح التعبير- التي يطمع أصحابها في انتشارها بشكل كبير، وتحقيق أعلى نسب مشاهدة لها، دون النظر إلى مصداقية الإعلان من عدمها، أو تأثيره على المجتمع، وما قد يحمله من دواع سلبية تؤثر على استقرار الأسر، وتماسك المجتمع، بل وتكدر الصفو العام، قائلا: قد يتجه صانعو الإعلانات إلى الأسلوب الإيجابي وهو الذي يوضح بطريقة مباشرة فوائد استخدام السلعة أو الخدمة سواء على المستهلك نفسه أو على غيره، مع التهويل في طرح امتيازاتها، وإعلاء سقف الفوائد بطريقة غير منطقية، ومضللة، وهنا يجب اتباع الدقة التامة، وتجنب استخدام هذا الأسلوب، حتى لا يؤدي إلى نتائج عكسية، وهذا ما لمسناه مع إعلان ترويجي عن ساندويتش «برغر» ب3 الاف درهم، وغيره من الإعلانات الأخرى التي تعج بها وسائل الاتصال الحديثة، فيما من الأهمية بمكان أن تكون هناك توعية كبيرة، وقوانين صارمة، تحد من تلك الإعلانات التي قد تبيع الوهم للمستهلكين بشكل خفي، حتى لا تصبح تلك الإعلانات بمنزلة ظاهرة يومية على منصات التواصل الاجتماعي، تسبب تشويشاً وبلبلة، ويصعب مع الوقت تقويضها.



الحكم الشرعي



وفي الجانب الشرعي ينبه د.السيد البشبيشي الى أن المال محبوب للنفوس وهو فتنة، لقوله تعالى: «وتحبون المال حباً جماً»، وقال عليه الصلاة والسلام: (يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان: حب المال وطول العمر)، ومن قوله: لكن المال لا يُذم لذاته لأنه شريان الحياة وهو سلاح المؤمنين، ولذلك أحل الله البيع والشراء، والأخذ والعطاء، وجعل الأمانة عنواناً للأمن والأمان، والبركة، والسلامة، وحذر من الغش، والتدليس، والخداع والخيانة، ومن أبشع أنواع الخيانة، وعدم الأمانة بيع النجش والوهم والغرر لما فيه من التدليس، والتزوير، والتغرير بالناس، وإيهامهم بما ليس واقعاً أو حقيقة.

ومنها ما يُعرف في زماننا بالإعلانات الترويجية للسلع والبضائع، فيعلن البعض عن سلعته بالصدق، والوضوح، والأمانة، فيبارك الله له ولو بالقليل فيجد به فرجة الدنيا ونعيم الآخرة، ويعلن آخرون عن سلعتهم بالغش، والتدليس، والكذب والتزوير، متجاهلين حديث (نهى النبي عن بيع النجش والغرر) أي المبالغة والزيادة في وصف السلعة، وبيع الوهم للناس، حتى إذا عاينوها وجدوها غير التي أُعلن عنها مباشرة، أو عبر وسائل التواصل، مستغلين في ذلك جهل بعض الناس ببعض السلع، وجودتها وأسعارها، أو حاجة الناس لها.

وكنا إلى وقت قريب نرى هؤلاء الغشاشين المخادعين يُعلنون عن سعر قليل للسلعة بصور وأوصاف معينة، ثم يتفاجأ الناس بسلعة رديئة، وأغلى سعراً من المعلن عنها قبل ذلك، لكن الأدهى والأمر أن نجد الآن بعضهم يُعلنون عن ساندويتش بثلاثة آلاف درهم، ليتفاجأ الناس بأنه ساندويتش عادي بستين درهماً فقط. وهذا خداع للناس لجذب انتباههم ولو بالكذب والتزوير، متناسين قول الله تعالى:

«إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها»، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وقوله: يُطبع المؤمن على كل خلة إلا الكذب والخيانة.

ألا فليتق الله كل تاجر، وليصدق في بيعه وتجارته، متذكراً قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وبرَّ وصدق). كذلك نثمن دور الجهات المعنية التي لا تتهاون مع من يخادع، أو يدلس في تجارته ليكون عظة وعبرة لنفسه، ولغيره من التجار، خاصة إذا تكرر خطؤه وتدليسه، وأما أنت أيها المستهلك فينبغي أن تكون أكثر وعياً فلا تغرنك الدعاية المنمقة أو المبالغ فيها، وتفكر في قول ربك: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم»، وتذكر فاروق الأمة عمر رضي الله عنه الذي كان ينظر إلى اللحم يوماً وهو يشتهيه فيمتنع ويخاطب نفسه قائلاً: (يا ابن الخطاب، أو كلما اشتهيت شيئاً اشتريته) ويتذكر قول ربه: «أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها»، وهذا من باب الورع وليس من باب تحريم الطيبات التي أحلها الله لنا.

فإياك أن تنجذب إلا لما تحتاج إليه في حياتك، خاصة أن المرحلة التي تعيشها بلادنا وبلاد العالم من حولنا في ظل الوباء، والأزمات تفرض علينا ترك حياة الترف، والخيلاء، واللهث وراء الدعايات الكاذبة، والسلع المبالغ في أسعارها، والتي يمكن الاستغناء عنها، لنسد بثمنها حاجاتنا، ونُشبع بطون الجوعى والفقراء من حولنا، ولنقدم دروساً عملية لكل محتال مخادع بإهمالنا له، ولبضاعته، فينزجر، ويرتدع، ويتذكر ربه ومولاه، وأن البركة والنجاة لمن أطاعه واتقاه وسعى لنيل عفوه ورضاه.



عقوبة محددة



نصَّ مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 150 ألف درهم، كل من ينشر، أو يبث إعلاناً صحياً بالمخالفة لقواعد واشتراطات نظام الإعلانات الصحية، وحددت المادة (22) من المشروع أربعة اشتراطات للإعلان الصحي، بألّا يكون الإعلان مضلّلاً، وألّا يتضمن أموراً غير حقيقية تخدع الرأي العام، وألّا يتسبب بالإضرار بالصحة العامة، ومن ثم يجب أن يستوفي الإعلان الشروط، والضوابط، والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات، بحيث يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 50 ألف درهم، كل من يخالف اشتراطات الغذاء الصحي، واشتراطات بطاقات البيانات الغذائية للغذاء الصحي، واشتراطات المكملات الغذائية الصحية والمنتجات العشبية، والقواعد المتعلقة بتوفير الخيار الغذائي الصحي البديل.

كما يعاقب القانون نفسه بغرامة لا تقل عن 50 ألفاً، ولا تزيد على 300 ألف درهم، كل من يخالف الشروط والضوابط المتعلقة بتسويق الأغذية، والمنتجات ذات العلاقة بالرضع أو بيعها، وبنفس العقوبة لكل من يزود أي مؤسسة تعليمية أو ما في حكمها بأغذية لا تتوافق مع الاشتراطات والمعايير الصحية التي يجب توافرها فيها.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم الشخص المسؤول في مكان تقديم أو بيع هذه الأغذية في المؤسسة التعليمية أو ما في حكمها إذا كان على علم بذلك.