ترامب ينشر مزيداً من القوات الفيدرالية.. وبايدن: لدينا رئيس «عنصري»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نعت المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، أول أمس الأربعاء، الرئيس دونالد ترامب بأنه أول «عنصري» يصبح رئيساً للولايات المتحدة في تصريحات استهجنتها بسرعة حملة الأخير، الذي كشف تفاصيل تحدي الذاكرة الذي قال: إنه أثبت قدرته الذهنية لقيادة أمريكا، وأعلن عن نشر المزيد من القوات الفيدرالية في شيكاغو إضافة إلى مدن كبرى أخرى تعاني الجريمة وتصاعد أعمال العنف.

وطرح بايدن نائب الرئيس السابق باراك أوباما، سؤالاً لموظف رعاية صحية أقلقه وصف الرئيس الجمهوري لجائحة فيروس كورونا بأنه «فيروس الصين». ورد بايدن قائلاً: «إنه لأمر مقزز للغاية أن ترامب يتعامل مع الناس على أساس لون بشرتهم، وأصلهم القومي، ومن أين جاءوا». وأضاف: «لم يفعل أي رئيس يشغل المنصب هذا قط. لم يفعل هذا أي رئيس جمهوري. ولم يفعله رئيس ديمقراطي. لدينا عنصريون، وهم يوجدون وسعوا لأن يكون لديهم رئيس منتخب. وهو أول من قام بذلك».

وردت كاترينا بيرسون، وهي من كبار مستشاري حملة ترامب، واصفة تصريحات بايدن بأنها «إهانة لذكاء الناخبين السود».

من جهة أخرى، كشف ترامب خلال لقاء مع تلفزيون «فوكس تي في» تفاصيل الاختبار المعرفي، بما في ذلك تحدي الذاكرة المكون من خمس كلمات، والذي قال: إنه أثبت أن لديه القدرة الذهنية لقيادة الولايات المتحدة. وردد ترامب الذي شكك مراراً بالقدرات الذهنية لبايدن كلمات «شخص. امرأة. رجل. كاميرا. تلفزيون».

وقال: إن «الأسئلة الأخيرة أصعب بكثير مثل سؤال الذاكرة. عليك أن تقول: شخص. امرأة. رجل. كاميرا. تلفزيون. ثم يسألونك: هل يمكنك تكرار ذلك؟ فقلت: نعم. إنها: شخص. امرأة. رجل. كاميرا. تلفزيون».

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وأعلن ترامب، أمس الأول، نشر قوات فيدرالية في شيكاغو ومدن كبيرة أخرى تعاني الجريمة وتصاعد العنف. وقال ترامب في البيت الأبيض: «أعلن زيادة القوات الفيدرالية في المجتمعات التي تعاني الجرائم العنيفة».

وقال وزير العدل وليام بار، إنه سينشر تعزيزات من مكتب التحقيقات الفيدرالي وجهاز المارشال وإدارة مكافحة المخدرات ومكتب الكحول والتبغ والسلاح، في شيكاغو وألباكيركي ونيومكسيكو.

والاثنين الماضي حذر ترامب، من أنه قد يرسل ضباطاً فيدراليين إلى نيويورك ومدن يقودها الديمقراطيون؛ لحماية المنشآت والتصدي للاحتجاجات المناهضة للعنصرية.وأقر مجلس النواب، الأربعاء مشروع قانون ينص على إزالة تماثيل شخصيات خدمت الكونفيدرالية خلال الحرب الأهلية في القرن 19 من مبنى الكابيتول، لكنه سيتعين على ترامب التوقيع على المشروع ليصبح قانوناً.

وفي السياق نفسه، وجد رئيس بلدية مدينة بورتلاند، تيد ويلر، أمس، نفسه محاطاً بالغاز المسيل للدموع، بينما كان يتفقد موقع احتجاج على التمييز العرقي ووحشية الشرطة.

وطالب ويلر الذي كان يتفقد موقع الاحتجاج خارج المحكمة الاتحادية بوسط بورتلاند بسحب عناصر الأمن الاتحادية من المدينة. (وكالات)