البحرية الليبية تتوعد باستهداف القطـع المعاديـة وتحـذر أنـقـرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توعدت بحرية الجيش الوطني الليبي، باستهداف أي قطعة معادية تدخل المياه الإقليمية لليبيا، وأكد الجيش الليبي وجود كافة الإمكانات التي تتيح تحقيق ذلك وحذر تركيا من الاقتراب، في وقت أسقط الجيش «مُسيّرة» استطلاع تركية فوق سرت.

فقد حذر مدير التوجيه المعنوي لبحرية الجيش الوطني الليبي، العقيد أبو بكر البدري، تركيا من الاقتراب من السواحل الليبية. وأكد استعداد الجيش لتدمير أي قطعة بحرية معادية تخترق المياه الليبية.

وقال البدري في مؤتمر صحفي مشترك في بنغازي مع المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري: «سنستهدف أي قطعة بحرية معادية تتواجد في المياه الليبية». وأضاف: «لدينا الإمكانات لدحر أي عدو يقترب من سواحلنا».

وكان رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الليبي، اللواء فرج المهدوي، قال في تصريحات سابقة ل«العربية»، إن الجيش أصبح لديه القدرة اليوم على تدمير أيّ سفينة حتى مدى 100 كيلومتر من الساحل الليبي، مضيفاً: إن الوحدات البحرية التركية هي المستهدف الأوّل من تركيز هذه الصواريخ المعروفة في العالم بقدرتها على إغراق أيّ سفينة.

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وقال المسماري: إن الجيش أبدى احتراماً للمبادرة المصرية الهادفة إلى وقف إطلاق النار، والتزمنا بها منذ الشهر الماضي؛ لكنه أكد في الوقت ذاته أن «الحل العسكري جاهز بقوة لكون ميليشيات (الوفاق) لا تحترم المبادرات والاتفاقات».

وأضاف: إن محاور سرت والجفرة تم تحصينها بقوة خلال الفترة الماضية. وشدد على أنه تم تطوير ورفع كفاءة جميع أسلحة الجيش الليبي من دفاع جوي وطيران وقوات برية وبحرية. وجدد تأكيده أن الجيش الوطني الليبي جاهز وقادر على تحرير الوطن من الغزاة والمجموعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.

وأفادت مصادر عسكرية بأن الجيش الليبي نشر منظومات الدفاع الجوي أس 300 في مدينة سرت والجفرة

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، عن إسقاط طائرة تركية مُسيّرة كانت تقوم بمهام استطلاعية غرب مدينة سرت. وقال ضابط في سلاح الدفاع الجوي التابع للجيش الليبي في تصريح صحفي، «إن تركيا حركت فجر أمس الخميس طائرة مُسيّرة من إحدى قواعدها في مصراتة نحو سرت؛ لاستهداف مواقع للجيش الليبي». وأضاف: إن «وسائط الدفاع الجوي استهدفت الطائرة قبل وصولها لأي موقع تابع للجيش، وتم إسقاطها قرب الساحل الغربي لمدينة سرت». (وكالات)