لا بديل عن حل سياسي في ليبيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكّد خبراء وباحثون دوليون، في ندوةٍ نظَّمها مركز الإمارات للسياسات، الأربعاء حول «الصراع على ليبيا»، أنه على الرغم ممَّا جرى مؤخراً من متغيرات على الأرض فأنه لا بديل عن حل سياسي يضمن صيغة من تشارك السلطة برعاية دولية.

وفي الندوة التي خُصِّصت لمناقشة واقع التنافس بين القوى الخارجية على المصالح الجيوسياسية والاقتصادية في ليبيا، واستشراف آفاق الصراع الإقليمي الجاري على الأرض الليبية، أشارت رئيسة مركز الإمارات للسياسات الدكتورة ابتسام الكتبي إلى أن الفترة الماضية شهدت بروز تفاعلات الصراع الجيوسياسي على الأرض الليبية بين القوى الداعمة لكل طرف من طرفَي الصراع، وتحديداً بين تركيا وكلٍّ من مصر وفرنسا وروسيا، إضافة إلى التفاعلات غير المباشرة لقوى دولية وإقليمية أخرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجزائر وتونس.

وقالت الكتبي إنه بدا من التطورات الميدانية والسياسية الأخيرة في الصراع الليبي ثلاثة معطيات: الأول، أن هذا الصراع يتطور من حرب ليبية - ليبية إلى حرب إقليمية؛ والثاني، أن «المقاربة الصفرية» لا تحكم الفرقاء الليبيين فقط، بل تنطبق أيضاً على الفرقاء الخارجيين؛ والمعطى الثالث أن قرار السلم والحرب أصبح - فيما يبدو - بيد القوى الخارجية أكثر منه بيد الليبيين أنفسهم.

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ومن جهته، أوضح مايكل أوهالون، مدير الأبحاث والباحث الأقدم في الشؤون الأمنية والاستراتيجية في معهد بروكنجز بواشنطن، بأن الاعتقاد بوجود تغيُّر حاسم لصالح طرف في الصراع الليبي على حساب الآخر فيه مبالغة كبيرة، قائلاً إنه من الخطأ أن يتملَّك هذا الاعتقاد حكومة السراج وتركيا من ورائها وأن يتصرفا بالتالي بثقةٍ مبالغٍ فيها تمنعهما من الخيار الأسلم المتمثِّل في الانخراط في الحوار وبحث سبل وقف الحرب ومشاركة السلطة.

وفي مداخلته في الندوة، أرْجع بيتر ميليت، السفير البريطاني السابق لدى ليبيا، فشَل اتفاقيات إنهاء الحرب في ليبيا، وخصوصاً اتفاق الصخيرات، إلى عدم تمثيلها مختلف الأطراف والقوى والمكونات السياسية والاجتماعية، وافتقارها إلى ترتيبات أمنية وسياسية واقتصادية واسعة النطاق، وعدم اتساق مواقف بعض القوى الإقليمية والدولية مع متطلبات ما تُعلِنه من التزام بدعم حل الأزمة الليبية بالطرق السلمية.

وبدوره أشار الدكتور أندريه كورتونوف، مدير عام مجلس الشؤون الدولية الروسي ، إلى خطأ المقارنة بين الدور الروسي في سوريا الذي يحمل طابعاً جيوسياسياً والدور الروسي في ليبيا الذي له أبعاد اقتصادية، موضحاً أن سوريا أكثر أهمية بالنسبة لموسكو من ليبيا.

وفي تحليله للموقف التركي في ليبيا، قال الدكتور عمر طاش بينار، الباحث في معهد بروكنجز ، إنه على الرغم من أن عدة عوامل تقف وراء الاندفاعة التركية في ليبيا، بعضها يتعلق بالنفوذ الجيوسياسي والأبعاد الاقتصادية والبعض الآخر له أبعاد أيديولوجية، إلا أن البعد الداخلي المتعلق برغبة الرئيس أردوغان في تعزيز وضعه في تركيا وتشتيت الأنظار عن المشكلات الداخلية المحدقة به يلعب دوراً مهماً.