«صيف مع العدو».. رواية الحكايات المتناثرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عثمان حسن

بين كونها رواية ممتعة، قدمت سرداً جاذباً، وكونها قدمت سلسلة من الحكايا التي تتحدث عن شخصيات، لا رابط حقيقياً بينها وبين موضوع الرواية، استحوذت «صيف مع العدو» للكاتبة والأكاديمية شهلا العجيلي على كثير من المراجعات، خاصة أنها إحدى الروايات التي رشحت للبوكر العربية، وتنتقل بقارئها إلى مدينة الرقة السورية خلال الحرب وسيطرة «الدواعش» على المدينة حيث اقترفوا فيها الكثير من الفظائع، مروراً بكولن الألمانية، حيث ملجأ بطلة الرواية «لميس» التي تخترق المكان والزمان، بحكايا وذكريات حيث يجد القارئ نفسه أمام ثلاث حكايات تختلف زمنياً ويتم تناولها من خلال راوية / ساردة واحدة، هي لميس التي تعتبر شاهدة على جيلين مختلفين، وعن سيرة ثلاث نساء، وثلاثة أجيال وذاكرة حرب وآثار نفسية مدمرة.

«لوحة متعددة الأطياف والألوان لحكايات النساء في سوريا وما فعلته الحرب في نفوسهن» بهذه العبارة تعلق إحدى القارئات على الرواية، وهي من وجهة نظرها تصدر عن كاتبة عارفة، وغير تقليدية، فكتبت بعمق على غير ما هو متعارف في كثير من الروايات المشابهة وتقول: «تبدو الحكاية عن الحرب في سوريا هذه الأيام أمراً مستهلكاً ومعتاداً، فمنذ سنوات لم يعد في جعبة الروائيين ما يقدمونه غير المزيد من تصوير الفجيعة وأشكال الدمار التي لحقت بسوريا، إلا أن شهلا العجيلي تلجأ إلى ذاكرة أبطالها في الرواية، لكي تستعيد مع مشاهد الدمار ذكريات مختلفة للطفولة والصبا».

يتوقف قارئ عند عنوان الرواية «صيف مع العدو» ويعتبره عنواناً لافتاً، ومغرياً للقراءة، لكنه من وجهة نظره لم ينعكس في الرواية، فكان أكبر من مضمونها، وهو يرى أن الكاتبة وهي تصف مدينة الرقة خلال الحرب، إنما كتبت رؤية فردية منسلخة عن الواقع، لا تشكل مقياساً، غير أن ما يشفع للرواية من وجهة نظره «هو الإضاءة على التاريخ القديم للمدينة العريقة». ويقول: «الأحداث المفصلية في الرواية كانت باهتة جداً، وغير مقنعة، ولعل أبرزها خروجها من الرقة، وتصوير سنوات الحصار من «داعش»الذي كان مبتوراً وسطحيا».

هي رواية الحكايات المتناثرة، من وجهة نظر قارئة، الحكايات التي تجمع شخصيات عديدة لا قاسم بينها في الرواية، وكأنها جلسة ثرثرة، تبدأ بقصة ما، لتنتهي بأخرى لا علاقة لها بالأخرى.

تقول هذه القارئة: «في الروايات التي ترتكز على السرد، لابد أن تكون ميزة الجذب مضاعفة، وهنا كانت معدومة». وتضيف: «كان سير الحكايات باهتاً، القصص لا لون لها، والشخصيات لا تترك أي أثر في ذاكرة القارئ».

قارئة أخرى تسلط الضوء على المشاهد المؤلمة في «صيف مع العدو»، وهي تشير إلى جرعة الأمل في الرواية، والتي تشكل جسراً بل خياراً ممكناً بين الواقع والخيال.

«أسلوب بسيط سلس» هو ما يجذب أحد القراء للرواية، وهي من وجهة نظره تتحدث عن العدو الذي نشكله داخل عقولنا، ونتوهم سطوته، حتى يغدو مارداً، يسيطر على حياتنا، ويشكل مستقبلنا، ويؤثر في قراراتنا، بغض النظر عن كونه عدواً حقيقياً أو وهماً، ويختم بقوله: «ممتعة وبها الكثير من جمال التعابير التي تأسر العقل ويتلذذ بها الفكر».