مستثمرو الإمارات أكثر تفاؤلاً حيال الاقتصاد العالمي والمحلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت دراسة التوجهات الاستثمارية الجديدة من «UBS»، عزم أغلبية المستثمرين الأثرياء وأصحاب الشركات حول العالم، على القيام بتعديل محفظاتهم بحسب الطرف الفائز في الانتخابات الأمريكية المقبلة، علماً بأن حوالي نصف المشاركين في الاستبيان يضعون التصويت المرتقب في شهر نوفمبر المقبل على رأس قائمة مخاوفهم.

وأعرب 67% من المستثمرين في دولة الإمارات عن أن جائحة «كوفيد 19» تشكل أكبر مصادر قلقهم في الوقت الراهن، كما كشف 58% عن مخاوفهم حيال ارتفاع أسعار خدمات الرعاية الصحية. ولدى سؤالهم عن توقعاتهم بشأن مستقبل السوق، تحدث المستثمرون الإماراتيون عن زيادة تفاؤلهم حيال الاقتصاد العالمي والمحلي على حد سواء، بالمقارنة مع ما كان عليه في الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب الدراسة التي أجريت في أواخر يونيو ومطلع يوليو، وشارك فيها أكثر من 4 آلاف من أثرياء المستثمرين وأصحاب الشركات في 14 سوقاً حول العالم، فقد ارتفعت مستويات التفاؤل حيال الاقتصاد وأسواق الأسهم، بالمقارنة مع الفترة ذاتها قبل ثلاثة أشهر، لا سيما مع بدء انحسار تأثيرات الجائحة.

تفاؤل

وأعرب 46% من المشاركين عن تفاؤلهم حيال وضع الاقتصاد العالمي على مدى ال12 شهراً المقبلة، لتشهد هذه النسبة ارتفاعاً مقارنة بنسبة 40% المسجلة قبل ثلاثة أشهر، بينما كشف 38% من المشاركين عن تشاؤمهم، مقارنة بنسبة 45% المسجلة سابقاً. وأعرب 52% منهم عن تفاؤلهم حيال الوضع الاقتصادي في مناطقهم على مدى الأشهر ال12 المقبلة، في ارتفاع من نسبة 46% المسجلة سابقاً.

Advertisements

وكشف 53% من المشاركين عن تفاؤلهم حيال أسواق الأسهم في مناطقهم على مدى الأشهر الستة المقبلة، في ارتفاع من نسبة 45% المسجلة في وقت سابق.

غير أن نسبة متزايدة من المشاركين حول العالم (46%)، أوضحت أن الانتخابات الأمريكية تُمثل أكبر مخاوفهم، في زيادة عن نسبة 39% المسجلة قبل ثلاثة أشهر. وعلاوة على ذلك، أشار 51% من المشاركين إلى قلقهم حيال الأوضاع السياسية في دولهم.

الانتخابات الأمريكية

وكشف تقرير رصد الانتخابات من «UBS»، الذي يتناول التأثيرات العالمية والإقليمية للانتخابات الأمريكية، أنه من شأن التنافس المحتدم في الانتخابات المقبلة أن يزيد من معدل الاضطراب في السوق.

وقال علي جانودي المدير الإقليمي لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في «UBS» العالمية لإدارة الثروات: «بطبيعة الحال، تبقى المخاطر التي تترتب على جائحة «كوفيد 19» الشاغل الأكبر للمستثمرين في دولة الإمارات. غير أننا نلمس في الوقت ذاته ارتفاعاً طفيفاً في التفاؤل الاقتصادي، لا سيما مع جذب المفاهيم الاستثمارية طويلة الأمد، مثل الأمن والسلامة والتحول الرقمي والتنقل الذكي، لقدر واضح من الاهتمام لدى المستثمرين الأثرياء في دولة الإمارات». ورجح 55% من المشاركين في الدراسة فوز جو بايدن في الانتخابات، بالمقارنة مع 45% ممن توقعوا فوز ترامب. وتوقع 49% من المستثمرين في أمريكا اللاتينية، وهي النسبة الأعلى عالمياً، فوز ترامب بانتخابات الرئاسة، بينما توقع 42% من نظرائهم السويسريين فوز ترامب بالانتخابات في نسبة كانت الأدنى في المنطقة.

وكانت معدلات تفاؤل المشاركين الأمريكيين حيال الآفاق الاقتصادية لمنطقتهم قد ارتفعت أكثر من أي منطقة أخرى حول العالم، حيث أعرب 41% منهم عن تفاؤلهم، بالمقارنة مع نسبة 30% المسجلة قبل ثلاثة أشهر. وعلاوة على ذلك، كان المشاركون الأمريكيون أقل ميلاً نحو تعديل محفظاتهم بحسب الطرف الفائز بالانتخابات؛ إذ أعلن 46% منهم عزمهم القيام بذلك مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 61%. ومن جهة أخرى، رجّح تقرير رصد الانتخابات الأمريكية من UBS زيادة أهمية التعديلات التكتيكية في سبتمبر تزامناً مع دخول الحملات الانتخابية لمراحلها الأخيرة.