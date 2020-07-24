«أوباج» و«مبادلة» تعززان شـراكتهمـا الاستـراتيجيـة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «أوباج» (OeBag) النمساوية إنها وقعت اتفاقاً مع شركة «مبادلة» لتوسيع التعاون الاستراتيجي بينهما باعتبارهما مساهمين رئيسيين في مجموعة النفط والغاز «أو إم في» حتى عام 2030.

وقال مصدر مطلع إن ممثلين عن «OeBag» التي تمتلك حصة 31.5% في «أو إم في»، وممثلين عن «مبادلة»، التي تمتلك 24.9%، يخططان للاجتماع مرتين سنوياً لتنسيق الاستراتيجيات المشتركة، بما في ذلك مناقشة تشكيل مجالس الإدارة.

وقال مصبّح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة «مبادلة»: لا تزال «أو إم في» جزءاً مهماً في محفظتنا الاستثمارية. (رويترز)