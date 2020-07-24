شكرا لقرائتكم خبر عن الوليد بن طلال يهنئ الملك سلمان بعد شفائه: الحمد لله على سلامة والد الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الملياردير السعودى الوليد بن طلال، عن سعادته لشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث نشر صورة تجمعه مع ملك السعودية، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وكتب فى تعليقه على الصورة، "الحمد لله على سلامة والد الأمة".

وكان قد أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، عن تقديره لكل من اطمأن على صحته، وتلقى خادم الحرمين الشريفين، اتصالاً من محمد بن زايد للاطمئنان على صحته.

وفى وقت سابق، عقد مجلس الوزراء، جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ــ عبر الاتصال المرئى ــ من مقره فى مستشفى الملك فيصل التخصصى بالرياض.

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وفى مستهل الجلسة توجه خادم الحرمين الشريفين بالشكر والحمد للمولى جل وعلا أن منّ عليه بالصحة والعافية، إثر الفحوصات التى أجريت له جراء التهاب فى المرارة، معربًا عن تقديره لكل من سأل عنه للاطمئنان على صحته.

يذكر أن قناة العربية، كان قد ذكرت فى نبأ عاجل، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصى، تكللت - ولله الحمد - بالنجاح.. وسيمضى بعض الوقت فى المستشفى حسب الخطة العلاجية التى أوصى بها الفريق الطبى.