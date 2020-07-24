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وزير الخارجية السعودى ونظيره اليونان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير الخارجية السعودى، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ونظيره اليونانى، نيكوس دندياس، يوم الخميس، محادثات هاتفية لبحث العلاقات وأخر المستجدات الدولية والإقليمية.

وأفادت وكالة "واس" الرسمية بأن بن فرحان تلقى مكالمة من دندياس جرى خلالها "استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها".

 

وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا كذلك "تطورات الأوضاع في المنطقة، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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من جانبها قالت وزارة الخارجية اليونانية إن المحادثات بين بن فرحان ودندياس ركزت على التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية.

 

 

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