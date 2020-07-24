شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب بحث هاتفيا مع ولى العهد السعودى مسألة التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البيت الأبيض فى بيان له أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان. وأوضح البيان أن ترامب وبن سلمان ناقشا مسألة التعافي الاقتصادي من فيروس كورونا.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحثا المعركة ضد جائحة فيروس كورونا و"إنعاش الاقتصادات الدولية" خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الزعيمين بحثا القضايا الإقليمية والثنائية وإن ولي العهد السعودي "جدد التأكيد على قوة الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة والسعودية".