شكرا لقرائتكم خبر عن صدق أو لا تصدق.. واقعة اغتصاب قط فى الأردن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا بسبب نشر سيدة أردنية فيديو يثبت تعرض قطها للإغتصاب بطريقة وحشية من قبل شخص مجهول فما تفاصيل القصة؟ بحسب مالكة القط فإن مجهولا أقدم على اختطاف قطها من أمام باب منزلها بعد فترة زمنية عاد القط للمنزل لكن كان فى حالة مزرية ولم تعرف أنه تعرض للاغتصاب إلا بعد مشاهدة الدماء تسيل منه وقررت صاحبة القط الذهاب به إلى عيادة بيطرية وبالفعل أقر الطبيب تعرض القط Advertisements لجريمة اغتصاب واعتداء جنسى ! في الفيديو التالي نستعرض تفاصيل القصة كاملة ..

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