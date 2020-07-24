شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف عز الدين التواتى المبروك الفالح متحدثا رسميا باسم الحكومة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رئيس مجلس الوزراء الليبي عبد الله الثنى، قرارًا بتكليف عز الدين التواتي المبروك الفالح متحدثا رسميًا باسم الحكومة الليبية. وذكرت وكالة الأنباء الليبية ان القرار الذي صدر اليوم من مجلس الوزراء الليبي يحمل رقم (98) لسنة 2020 .

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