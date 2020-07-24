اتفاق قطري ـ ليبي على تفعيل التعاون الثنائي

ليبيا / وليد عبد الله / الخليج 365
اتفق رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، الخميس، على أهمية تفعيل علاقات التعاون بين بلديهما.
جاء ذلك خلال لقاء الجانبين في مدينة إسطنبول التركية، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج.
وذكر البيان أن الاجتماع "تناول مستجدات الوضع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".
وأكد الجانبان "الحل السياسي للأزمة الليبية وفقا لاتفاق الصخيرات، وقرارات مجلس الأمن، ومخرجات مؤتمر برلين".
كما "اتفقا على تفعيل علاقات التعاون بين بلديهما في مجالات متعددة"، وفق البيان.
وتدعم دول غربية وعربية، بينها مصر والإمارات وروسيا، مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.
وعلى عكس الوضع حين كانت مليشيا حفتر تستولي على مدن ليبية، تتصاعد حاليا ضغوط لوقف القتال واستئناف العملية السياسية، في ظل تحقيق الجيش الليبي انتصارات مكنته من طرد هذه المليشيا من المنطقة الغربية.
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