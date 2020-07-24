بوريل: سنعمل مع تركيا لوقف إطلاق النار في ليبيا

بروكسل/ الخليج 365
قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الخميس، إنه اتفق مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على العمل سوية من أجل إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا.
وأضاف معلقا على الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع تشاووش أوغلو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "اتفقنا على ضرورة خفض التصعيد والتوتر، وعقد لقاء قبيل انعقاد اجتماع غيمنيش (الاجتماع نصف السنوي غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي)".
وأضاف: "كما اتفقنا على العمل سوية من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا، في إطار مسار برلين".
وفي وقت سابق الخميس، أفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، أن تشاووش أوغلو وبوريل أجريا اتصالا هاتفيا، تناولا خلاله الأزمة الليبية، والتطورات الأخيرة في منطقة شرق المتوسط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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