اليمن.. مقتل قيادي في "الحزام الأمني" الموالي للإمارات

أبين/ الخليج 365
قتل قيادي في قوات "الحزام الأمني" المدعومة إماراتيا الخميس، على يد مسلحين مجهولي الهوية، في محافظة أبين جنوبي اليمن، وفق مصدر عسكري.
وقال المصدر العسكري لـ"الخليج 365"، إن "مسلحين على متن سيارة نوع (هايلوكس)، أطلقوا الرصاص على محمد فضل الحنشي، ركن عمليات قوات الحزام الأمني في مديرية الوضيع، فأردوه قتيلا على الفور".
وأضاف، مفضلًا عدم ذكر اسمه، أن "مسلحين يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة، هم من أطلق النار على الحنشي"، دون المزيد من التفاصيل.
ولم يصدر أي تعليق فوري من قبل قوات الحزام الأمني في أبين، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.
ومنذ 11 مايو/ أيارالماضي، تشهد أبين، معارك ضارية بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات والذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.
وتعاني أبين من اختلالات أمنية وحوادث اغتيالات استهدفت قيادات عسكرية وأمنية عديدة، وعادة ما تسجلها السلطات المختصة ضد مجهول.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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