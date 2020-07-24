الهلال يوقع مع الشهري حتى عام 2024

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تعاقد الهلال مع المهاجم المُعار من الرائد صالح الشهري، ويمتد عقد اللاعب مع الفريق حتى عام 2024، وجاء انتقال اللاعب بعد اكمال إدارة الهلال لاتفاقها مع نادي الرائد.
وأوضحت مصادر “الرياض” أن التعاقد مع الشهري بتم بأقل من مبلغ 10 ملايين ريال.
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