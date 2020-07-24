شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الرياض» تحدد آخر موعد لترتيب شرائح النقل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
دعت إدارة تعليم الرياض، شاغلي الوظائف التعليمية من المنقولين إليها خارجياً، لترتيب شرائح النقل في نظام نور، في موعد أقصاه الخامس من شهر ذي الحجة الحالي.
وكانت وزارة التعليم قد أنهت في الـ6 من يوليو إجراءات نقل (2806) معلمين ومعلمات وفقًا لمعايير المفاضلة المعلنة منها سابقًا؛ وذلك لسد الاحتياج، وضمان سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر «تعليم الرياض» تحدد آخر موعد لترتيب شرائح النقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.