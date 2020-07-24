شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الرياض» تحدد آخر موعد لترتيب شرائح النقل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت إدارة تعليم الرياض، شاغلي الوظائف التعليمية من المنقولين إليها خارجياً، لترتيب شرائح النقل في نظام نور، في موعد أقصاه الخامس من شهر ذي الحجة الحالي.

وكانت وزارة التعليم قد أنهت في الـ6 من يوليو إجراءات نقل (2806) معلمين ومعلمات وفقًا لمعايير المفاضلة المعلنة منها سابقًا؛ وذلك لسد الاحتياج، وضمان سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي المقبل.