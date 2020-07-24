شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة تكشف سبب تجول مواطن يمتطي جملاً ويرتدي زياً عسكرياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه بالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شخص ممتطياً جملاً في أحد شوارع العاصمة المقدسة، وهو يرتدي زياً عسكرياً، فقد باشرت دوريات الأمن هذه الحالة.

واتضح أنه (مواطن بالعقد الرابع من العمر) ويعاني من اعتلالات نفسية، حيث تم إخضاعه للفحص الطبي تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.