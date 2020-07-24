تنظيم "القاعدة" في اليمن يغتال جنديين من الحزام الأمني شرقي أبين

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت ألوية الإسناد والدعم في الحزام الأمني على صفحتها في "فيس بوك"، إن "عناصر من القاعدة اغتالت مساء اليوم الجندي في الحزام الأمني هاني محمد لحدب، في الخط العام أمام قرية جبلة الوزنة شرق مديرية مودية (شرقي أبين)".
© AP Photo / Hani Mohammed
وأشارت إلى "أن الجريمة سبقتها عملية اغتيال مماثلة نفذتها عناصر من (القاعدة)، في وقت سابق اليوم، استهدفت الجندي محمد فضل الحنشي والذي يشغل ركن عمليات الحزام الأمني في قطاع الوضيع، في أثناء تواجده قرب حبيل أمارم في مديرية الوضيع (مسقط رأس الرئيس عبد ربه منصور هادي شرقي أبين)".
في سياق آخر، نعت ألوية الدعم والإسناد "وفاة قائد الحزام الأمني في المنطقة الوسطى بأبين على الصيني المحوري، الثلاثاء الماضي، غرقا في منطقة الخاملة غرب مديرية زنجبار مركز محافظة أبين".
وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين نشاطا لتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وتشن عناصره بين حين وآخر عمليات وهجمات إرهابية على مواقع الجيش والأمن تخلف ضحايا من العسكريين، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات عسكرية على أوكار التنظيم الإرهابي.
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