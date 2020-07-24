شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على مقبرة جماعية بالسودان يُشتبه أنها لـ 28 ضابطاً أعدمهم نظام البشير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات السودانية العثور على مقبرة جماعية يُشتبه أنها لـ 28 ضابطاً أعدمهم نظام البشير، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.
وكانت الحكومة الانتقالية في السودان، أعلنت الخميس، إغلاق جميع الجسور لأجل غير مسمى وذلك لدواع أمنية، اعتباراً من الساعة الثانية عشر منتصف ليل اليوم.
وقالت لجنة أمن ولاية الخرطوم، حسبما أفادت بوابة العين الإخبارية، إنه ولدواعٍ أمنية سيتم غلق كباري: النيل الأبيض الحديدي، والنيل الأزرق الحديدي، ووالمك نمر، اعتباراً من الساعة الثانية عشر منتصف ليل اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.
من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان تمديد حظر التجول لمدة أسبوعين ومنع الحركة بين الولايات. وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي، نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية صديق تاور الإثنين، تمديد حظر التجول لمدة أسبوعين في البلاد ومنع الحركة بين الولايات، مع تمديد فترة السماح بالحركة فيولاية الخرطوم من السادسة صباحاً حتى الثالثة عصراً.
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