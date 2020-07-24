شكرا لقرائتكم خبر عن درجة حرارتها تتجاوز الـ50.. أمطار رعدية تضرب محافظة البصرة العراقية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاجأ سكان محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، اليوم الخميس، بتساقط أمطار رعدية رغم ارتفاع درجة حرارتها ما فوق الـ50 درجة مئوية، وأظهرت مقاطع فيديو تساقط المياه الرعدية وحبات البرد في مناطق شمالي المحافظة.

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