شكرا لقرائتكم خبر عن جميعة مصارف لبنان لا تستبعد الانسحاب من محادثات صندوق النقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جمعية مصارف لبنان، اليوم الخميس، إنها قد تنسحب من محادثات صندوق النقد الدولي، التي يعوقها خلاف بشأن نطاق الخسائر المالية الضخمة التي سيتكبدها لبنان.

وقالت الجمعية في بيان "الأجواء التي سادت اجتماع اليوم في وزارة المالية قد أعادت الأمور الى نقطة الصفر بحيث أنها لا تشجع على المضي قدما نحو تفاهم الأطراف المعنية... عدم متابعة المفاوضات من قبل جمعية المصارف احتمال وارد".

أعقب ذلك صدور بيان يكاد يطابق فحوى البيان الأول لكن دون ذكر احتمال الانسحاب.