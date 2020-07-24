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معالم أبوظبى تتزين بعلم مصر احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزينت معالم مدينة أبوظبى الإماراتية، بألون علم مصر احتفالًا بثورة 23 يوليو، التى تمر ذكراها الـ68، اليوم الخميس، ونشر مكتب أبوظبى الإعلامى، عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام"، مجموعة صور المزينة وكتب فى تعليقه عليها: "مبانى أبوظبى الأيقونية تضئ بألوان علم جمهورية مصر العربية احتفاء بذكرى ثورة 23 يوليو".

 

يأتى هذا بعدما تزين برج خليفة، فى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعلم مصر، اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو المجيدة، التى جاءت لإعلاء راية العدالة الاجتماعية والقضاء على الطبقية، وكتب برج خليفة، عبر حسابه بموقع تويتر: "نضيء برج خليفة الليلة لنتشارك مع أشقائنا في جمهورية مصر احتفالاتهم بيومهم الوطني متمنين أن يديم الله عليهم الأمان والاستقرار".

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وعلى جانب آخر، تصدر اسم الرئيس جمال عبد الناصر، التريندات على موقع "تويتر" مؤخراً، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة الـ23 من يوليو، حيث حرص العديد من رواد الموقع على نشر صور الرئيس الراحل واستعادة أهم خطاباته التى تم تداولها مؤخراً، بالإضافة إلى استعراض إنجازات ثورة يوليو من خلال تغريدات عديدة، ما جعل اسم الرئيس الراحل ضمن تريندات تويتر.

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وتحل اليوم الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو المجيدة "الثورة البيضاء" التى جاءت لإعلاء راية العدالة الاجتماعية والقضاء على الطبقية والإقطاع والفساد وإعلان الجمهورية وإسقاط الملكية على يد مجموعة الضباط الأحرار.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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