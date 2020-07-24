شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية تدين اعتقال الاحتلال محافظ القدس المناضل عدنان غيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الرئاسة الفلسطينية اليوم الخميس اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلى، محافظ القدس المناضل عدنان غيث قبل عدة أيام، وقالت الرئاسة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - "نستنكر حملة استهداف الاحتلال الإسرائيلى للمناضلين من أبناء مدينة القدس والاجراءات التعسفية بحقهم"، وحيت الرئاسة صمود المناضلين ودورهم في الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكدة أن الإجراءات الإسرائيلية بحق عاصمتنا ومناضلينا هناك، لن تثنينا عن التمسك بثوابتنا والدفاع عن مقدساتنا وعاصمتنا الأبدية.



يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت محافظ القدس 17 مرة منذ توليه مهامه قبل عامين، إضافة إلى أنها تمنعه من دخول الضفة العربية.