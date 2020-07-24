شكرا لقرائتكم خبر عن مطار بيروت : جميع ركاب الطائرة الإيرانية خرجوا وهناك إصابات طفيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مطار بيروت فادي الحسن لرويترز، إن جميع ركاب الطائرة الإيرانية التي هبطت في مطار بيروت خرجوا، وذلك بعدما اقتربت منها مقاتلة في المجال الجوي السوري اليوم الخميس، وأضاف أن هناك بعض الإصابات الطفيفة.

وفي وقت سابق قالت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء إن الطيار اضطر إلى تغيير الارتفاع سريعا لتجنب الاصطدام، وهو ما تسبب في إصابة عدد من الركاب.