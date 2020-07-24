شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يغلق جميع الجسور لأجل غير مسمى لدواع أمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة الانتقالية في السودان، الخميس، إغلاق جميع الجسور لأجل غير مسمى وذلك لدواع أمنية، اعتباراً من الساعة الثانية عشر منتصف ليل اليوم.



وقالت لجنة أمن ولاية الخرطوم، حسبما أفادت بوابة العين الإخبارية، إنه ولدواعٍ أمنية سيتم غلق كباري: النيل الأبيض الحديدي، والنيل الأزرق الحديدي، ووالمك نمر، اعتباراً من الساعة الثانية عشر منتصف ليل اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

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